Du changement pour le Pass VisitWallonia.be

La promotion du Pass VISITWallonia.be, le pass touristique wallon téléchargeable gratuitement depuis le 1er juillet dernier, va se poursuivre et s’étendre à la Flandre et aux pays limitrophes, a indiqué la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, lundi en commission du parlement wallon.

Le Pass compte actuellement plus de 73.000 utilisateurs et 600 opérateurs adhérents, dont 490 sont pleinement opérationnels. « Ces chiffres sont d’autant plus positifs que la promotion du pass s’est principalement concentrée jusqu’ici sur le marché belge francophone afin de favoriser le tourisme de proximité et pour permettre au système de trouver ses marques, tant pour les utilisateurs que du côté des opérateurs », a expliqué la ministre MR, interrogée sur le sujet par le député socialiste Michel Di Mattia.

Néanmoins, ce « démarrage prometteur » connait « quelques retards techniques » dans l’installation des nouvelles fonctionnalités qui étaient annoncées pour ce début d’année, a admis Valérie De Bue.

« Des améliorations sont encore attendues prochainement, car l’application développée par le prestataire ayant obtenu le marché ne répond pas pleinement à ce stade aux attentes, notamment en termes de temps de chargement de l’application et pour l’implémentation de la fidélisation », a-t-elle pointé.