Injures, menaces, fake news… les détracteurs d’Eric Domb (Pairi Daiza) condamnés à l’indemniser

L’ASBL Wolf Eyes et son fondateur, un quinquagénaire d’Aywaille, ont été condamnés il y a une quinzaine de jours, vient-on d’apprendre, pour une série de publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles Pairi Daiza et son patron, Eric Domb, étaient visés. Ce n’est pas une première pour cette ASBL et son membre le plus actif, déjà sanctionnés par la justice plusieurs fois pour ce type de faits, mais la décision rendue en mars par le tribunal de première instance du Hainaut est encore plus cinglante puisqu’elle condamne, pour les propos ciblant Eric Domb personnellement, les auteurs à 12.500 euros de dommages et intérêts.

Les publications, partagées en 2019, affirmaient notamment que les rhinocéros présents à Pairi Daiza provenaient d’une ferme de chasse (alors qu’ils sont issus d’une ferme d’élevage), et qu’un bébé orang-outang, décédé dans le parc de malformation congénitale, était mort de faim. On y qualifiait aussi le fondateur de Paira Daiza de « voyou » et de « menteur », et les relations privées qu’il entretenait étaient épinglées.

Entre avril et juillet 2019, trois décisions de justice ont été rendues en faveur de Pairi Daiza, intimant les auteurs des propos de les retirer, sous peine d’astreinte. Mais les publications n’avaient pas, ou peu, été retouchées. En parallèle, d’autres actions judiciaires étaient intentées par le Monde Sauvage, également visé par l’association et son membre le plus actif, mais ce dernier avait réagi de la même manière, soulignant auprès de ses followers, sur Facebook, qu’il était insolvable et n’avait donc rien à craindre. Le montant des astreintes, rien que pour Pairi Daiza, a fini par atteindre les 225.000 euros – un huissier a été envoyé, mais il n’y avait effectivement rien à récupérer.