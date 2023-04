Standard: comment «papa» Ronny Deila a relancé Noah Ohio, auteur d’un doublé à Ostende

Auteur du premier doublé de sa carrière à Ostende, Noah Ohio prend de plus en plus de place sur l’échiquier des Rouches. Une éclosion rendue possible grâce à l’encadrement très paternel de l’entraîneur liégeois…

Lors du récent déplacement au Club Bruges, Noah Ohio était sorti du terrain en colère à la 55e minute de jeu. Un comportement qui n’avait pas plu à Ronny Deila. « J’espère que c’est la première et dernière fois que je vois cela. Un jeune joueur de 20 ans qui réagit de la sorte devant un stade plein, ce n’est pas bon pour lui. Nous avons donc pris le temps de discuter pendant plus d’une heure et je sais qu’il est désolé pour ce qu’il a fait. Il m’a dit que cela ne se reproduirait plus et je le crois… »

Par ces mots, le coach témoigne de sa confiance, tel un père envers un enfant qui a commis une bêtise. Une approche pédagogique qui fait sourire l’attaquant hollandais. « Dans le vestiaire, mes équipiers disent que l’entraîneur est un peu mon papa. C’est vrai qu’il compte beaucoup à mes yeux, notamment en raison de son degré d’exigence. Il me conseille, me guide et me pousse à être meilleur. »