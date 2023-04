La violence exacerbée entre ultra-nationalistes frappe la Russie

Correspondant à Moscou

Sur les deux fronts, un seul nom : Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner. Dans l’est de l’Ukraine, ce mercenaire aux troubles relations avec le Kremlin a annoncé haut et fort, lundi 3 avril matin, la prise de Bakhmout, après que ses hommes ont hissé le drapeau russe sur la mairie de cette ville au cœur des affrontements militaires entre Russie et Ukraine. Quelques heures plus tôt, loin du front militaire, un célèbre « voenkor », pseudo correspondant de guerre omniprésent sur le front de la propagande « patriotique », a été tué dans une explosion à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg, propriété de ce même Evguéni Prigojine.