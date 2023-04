L’affaire commence en fait… au Sénat. Le 10 mars 1971, le Bureau du Sénat intègre une idée originale dans son règlement : les anciens présidents de l’assemblée recevront une « rente » financière « pour services rendus à l’institution ». Un concept qui séduira rapidement la Chambre voisine. Quatre mois plus tard (le 8 juillet), une rente similaire y est instaurée. « Pour autant qu’il ne soit plus président et qu’il ait atteint l’âge de 60 ans, tout ancien président de la Chambre comptant au moins deux années de présidence reçoit (…) une rente à charge du budget des dotations », peut-on lire dans le texte de l’époque. La motivation de la décision tient en une phrase : « par analogie à la réglementation existante au Sénat ».