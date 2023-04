Les grandes manœuvres

Le régime des « indemnités de représentation » du Sénat, bien plus avantageux, semble trotter dans la tête de certains élus et fonctionnaires de la Chambre. Au point d’organiser une réunion commune, en 1988, pour étudier la possibilité d’une harmonisation entre les deux assemblées. Mais le Sénat refuse de bouger. Et « compte tenu principalement des restrictions budgétaires de l’époque », la Chambre « décide de ne pas requalifier la rente en indemnité de représentation ».