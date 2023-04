Le pot aux roses

A jouer avec le feu, on finit par se brûler. Alors que l’heure de leur retraite approche, trois hauts fonctionnaires de la Chambre – dont le greffier van der Hulst et le directeur Morreel – s’octroient un ultime privilège. Le 6 mai 2021, les trois agents apposent leur signature au bas d’une note qui modifie le moment à partir duquel sont versées les indemnités de départ. Plus besoin d’attendre l’ouverture de la pension, le jackpot mensuel tombera dès que la personne quitte la Chambre (pour un bonus de carrière ou une pension anticipée, par exemple).