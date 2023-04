Les alertes manquées

Dans les premières années, ils sont deux à veiller à la discrétion de ce généreux régime, pour les hommes politiques et pour les fonctionnaires. C’est toujours le même binôme d’agents qui signe et effectue les ordres de paiement, chaque mois. « Le calcul de l’indemnité est effectué par le directeur du service de la comptabilité (Frans Van Melkebeke, NDLR) et transmis au directeur général de la Questure (Jacques Janssens, NDLR) pour paiement. Le pouvoir décisionnel repose donc dans les mains de deux personnes uniquement, qui agissent de concert. Aucune autorisation n’est demandée, ni au Collège des questeurs, ni au Bureau », résume l’actuel greffier dans une note du 13 mars.« Dans les faits, l’indemnité est octroyée spontanément sans demande et sans décision individuelle d’octroi », ajoute le conseiller juridique Younity dans son analyse.