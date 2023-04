Pensions de hauts fonctionnaires: au Sénat, le flou règne en maître

De 1979 à 2004, le Sénat a également versé de curieuses indemnités à ses anciens présidents et à certains hauts fonctionnaires. Mais l’institution est aujourd’hui incapable de chiffrer le coût total de cette pratique et d’en expliquer la motivation.

Pour imaginer son système de complément de pension maquillé en indemnité, la Chambre s’est inspirée de l’assemblée voisine à la moquette rouge. Où un épais brouillard plane autour des décisions historiques. Lorsque le Sénat se rend compte que la « rente » promise à ses ex-présidents n’est plus conforme au plafond Wijninckx, il réagit. Le 9 mai 1979, le Collège des questeurs du Sénat se penche donc sur la question et propose un stratagème. « Le Collège adopte le point de vue que la rente constitue une indemnité pour frais de représentation et décide de communiquer ce point de vue au président du Sénat, qui préside également le Bureau (Robert Vandekerckhove, décédé, CVP, désormais CD&V, NDLR). Cependant, nous ignorons si une suite a été donnée à cette question », explique la porte-parole de l’assemblée.