Bayo et Badji buteurs: le Sporting de Charleroi peut à nouveau compter sur ses attaquants

Tous les deux buteurs dans le même match pour la première fois de la saison, Bayo et Badji ont à nouveau démontré que le Sporting de Charleroi avait une attaque de qualité.

Longtemps en quête d’un « Nº9 » de référence cette saison, le Sporting de Charleroi peut enfin compter sur ses attaquants pour faire la différence. Sur ses cinq derniers buts, quatre viennent du duo formé par Badji (3) et Bayo (1). Une telle proportion n’était encore jamais arrivée cette saison et ça facilite la vie des Sambriens dans leur quête de Top 8. Certes, les Zèbres ne marquent pas énormément – malgré les trois pions inscrits ce samedi –, mais ils peuvent désormais compter sur leurs attaquants pour le faire, et notamment sur l’homme en forme du moment Badji.

Amoindri par une grippe, l’attaquant de 21 ans prêté par le FC Bruges a profité de son quart d’heure sur le pré campinois pour inscrire son troisième but – décisif – en quatre matches après avoir déjà donné la victoire à Courtrai puis à l’Antwerp.