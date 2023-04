Eddy Merckx: «Pogacar est capable de gagner, comme moi, le Tour et les cinq Monuments»

Devant le sacre de Tadej Pogacar à Audenarde ce dimanche, Eddy Merckx a passé un moment « passionnant ». Aujourd’hui, le Cannibale revient sur ce Ronde et commente le génie du Slovène de 24 ans.

Le brio, le panache, la classe avec lesquels il s’est imposé, dimanche à Audenarde, ont propulsé le cyclisme dans une nouvelle dimension. Sa victoire au bout du Tour des Flandres le plus rapide de l’histoire (44,09 km/heure de moyenne) lui a ouvert les portes d’un club très sélectif, celui des champions vainqueurs, à la fois, du Tour de France et du Ronde. Seuls, avant lui, Louison Bobet et, bien sûr, Eddy Merckx y étaient parvenus.

Sur ces chemins empierrés et cahotants où il multiplie les conquêtes, Tadej Pogacar a effleuré la perfection, comme s’il était sans s’en rendre compte lancé dans une quête d’absolu. En voyant le meilleur coureur mondial « voler » sur le pavé flandrien, le Cannibale a passé un excellent moment, sportif et télévisuel. « J’ai suivi ce Ronde dans mon salon, aux côtés de mon fils Axel. C’était passionnant ! Nous avons tous deux pris un plaisir fou. »