Bruxelles encadrera le stationnement des trottinettes partagées dès cet été

Ce dimanche, la ville de Paris a invité ses habitants à se prononcer sur le futur des trottinettes électriques en libre-service. Fallait-il oui ou non renouveler les contrats des trois opérateurs privés (Lime, Tier et Dott), qui déploient ensemble 15.000 trottinettes dans la capitale ? Le résultat a pris des allures de vote-sanction. Pas moins de 89 % des Parisiens qui ont fait dimanche le déplacement ont demandé la fin du système. La mairie respectera le choix du vote et ne prolongera pas les contrats en cours. Ceux-ci doivent expirer le 31 août prochain. Au niveau politique, la maire socialiste Anne Hidalgo (PS) avait fait campagne contre ces trottinettes électriques. Sur ce terrain, Paris et Bruxelles suivent des chemins diamétralement opposés.