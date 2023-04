Cristal Records

C’est un disque plutôt doux. Avec des moments énervés, de petits coups de gueule par moments. Mais l’ambiance est soft, sereine, agréable. Et c’est le bienvenu dans notre drôle de monde. Tout a été composé par Nicolas Fizman, chansons nouvelles et anciennes arrangées. Chansons, c’est le mot. Même quand il n’y a pas de paroles, ça reste des chansons, concises et éclectiques comme Fizman : pop, jazzy, paysages sonores cinématographiques. Et jamais démonstratives : « Je ne voulais ni de musique virtuose ni d’album de guitariste », dit-il. Il s’agit plutôt d’un voyage qui raconte une histoire en 12 chapitres et qui soulève de l’émotion sans jamais être mièvre. Plus on l’écoute plus on l’aime.