Nicolas Fizman: «Le bassiste est en retrait, mais il a un œil sur tout»

On parle peu de Nicolas Fizman. Pourtant on s’arrache le bassiste belge :. Manu Katché, Zazie, Francis Cabrel, Dominic Miller le veulent. L’homme de l’ombre s’avance dans la lumière avec son premier album en tant que leader.

Nicolas Fizman est un homme de l’ombre. Sa basse électrique est au service des autres, et il aime ça. Il a joué avec Higelin, Bashung, Johnny, Maurane, Joe Zawinul, Trilok Gurtu, Julio Iglesias, Vanessa Paradis, Azanavour, Luca Carboni, Thiéfaine, Angélique Kidjo, Philip Catherine et Charlie Mariano, Khadja Nin, et on en passe beaucoup. Il a aussi réalisé des albums pour Viktor Lazlo, David Linx, Marka, Cheb Mami, Johnny Clegg, Henri Salvador, et on en passe encore.

Mais là, à 58 ans, il est soudain propulsé sur le devant de la scène avec ce très bel album dont il a composé toutes les musiques et qu’il a enregistré avec de superbes musiciens de jazz : Ziv Ravitz à la batterie, Nicolas Thys à la contrebasse, Olivier Bodson à la trompette, Frank Deruytter au sax ténor, Arnould Massart au piano et avec des invités de prestige comme Philip Catherine, Nicola Andrioli et Tuur Florizoone. « On m’a poussé », plaide-t-il. Et s’il nous racontait son histoire ?