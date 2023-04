La justice contraint le Luxembourg à réautoriser le glyphosate

« L’annulation a pour conséquence que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques en cause sont rétablies à compter de la date du prononcé de l’arrêt », a réagi lundi le ministère luxembourgeois de l’Agriculture.

« Ce retrait n’était basé sur aucun élément scientifique ou réglementaire incriminant le glyphosate ou les produits basés sur cette substance », a réagi un porte-parole du groupe auprès de l’AFP.

La Commission européenne a décidé début décembre de prolonger d’un an, jusqu’au 15 décembre 2023 l’autorisation actuelle du glyphosate dans l’UE, déjà renouvelée en 2017 pour cinq ans, dans l’attente d’une évaluation scientifique par les régulateurs européens.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) prévoit de rendre en juillet 2023 une étude très attendue sur « les risques de l’exposition au glyphosate pour les animaux, les humains et l’environnement », jugée indispensable pour décider de la prolongation ou non, pour cinq années supplémentaires, de l’autorisation délivrée à l’herbicide.

Le gouvernement du Luxembourg, petit État de 645.000 habitants situé entre l’Allemagne, la Belgique et la France, avait banni le glyphosate à la suite d’un accord politique conclu en 2018 par la coalition au pouvoir -- une première dans l’UE. L’Autriche avait un temps projeté de l’interdire à partir de début 2020 avant de faire machine arrière.