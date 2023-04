Un air de printemps chez Nosbaum Reding

Avec Sophie Ullrich, Sophie Kitching et Jan Voss, la galerie propose un ensemble d’œuvres où la couleur, la lumière et l’imaginaire sont rois.

Trois univers se rencontrent, se croisent et dialoguent chez Nosbaum-Reding à l’occasion d’un parcours baptisé Trois à part et rassemblant Jan Voss, Sophie Ullrich et Sophie Kitching. Leurs points communs ? La couleur mais aussi et surtout cette impression de flottement dans laquelle baignent leurs œuvres. Que ce soient les collages de Jan Voss, les corps aux longs bras de Sophie Ullrich ou les paysages abstraits de Sophie Kitching, tout ici semble en suspension dans des espaces indéfinis.