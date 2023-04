Médaille d’or pour Sandor

Virginie Florey, alias Sandor, publiait en 2019 un premier album éponyme successif à deux EP qui l’ont révélée en 2017 (Bar de nuit, du nom de la chanson qu’elle a reprise depuis avec notre duo Rive, et Sandor chante Lhasa). La pandémie de covid a malheureusement stoppé net la tournée et le tremplin du succès. Tout est à refaire. Ce qui n’a pas empêché Virginie de multiplier les projets, notamment au théâtre avec deux pièces de Philippe Soltermann dont elle a composé la musique en plus de monter sur scène : « Œdipe Roi, c’était juste avant le premier confinement avec une quinzaine de comédiens et Les amoureux c’est vulgaire, pour lequel on était à deux sur scène, c’était entre les deux confinements. On vient d’en enregistrer la musique pour un LP qui sortira le jour de la Saint-Valentin 2024. », nous a raconté par zoom Virginie, depuis chez elle à Lausanne.