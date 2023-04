RTBF: négociations syndicales «très positives» pour les collaborateurs externes

Une forte tension était née en début d’année suite à la communication électronique, par la RTBF, à tous ses prestataires externes, de nouvelles dispositions contractuelles qui semblaient à prendre ou à laisser, et pourtant peu respectueuses du droit social et des droits d’auteur et droits voisins (Le Soir du 27 février). Depuis, non sans s’être assurés de solides soutiens politiques, les syndicats d’une part, les sociétés d’auteurs et fédérations professionnelles d’autre part, ont pu entamer des négociations constructives avec la RTBF, tant sur les conditions de collaboration qui étaient proposées aux prestataires, que sur les droits d’auteurs/voisins. A noter que les syndicats et sociétés d’auteurs, dans ces négociations, travaillent en symbiose.