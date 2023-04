Oivier Babinet: «Je me méfie du bon goût»

Olivier Babinet est de ces cinéastes qui prennent le cinéma français de revers. Révélé en 2010 avec l'improbable Robert Mitchum est mort , road movie en Europe de l'est sur les traces d'un réalisateur adulé, il enfonce le clou en 2016 avec Swagger , documentaire fouillant dans la tête des adolescents et Poissonsexe (2020), histoire d'un amour écolo. Il revient avec son quatrième long-métrage, Normale , un film intimiste qui tisse le lien entre une fille et son père sur fond de culture pop.