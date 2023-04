Adèle Exarchopoulos: «Les gens ont besoin de lumière, d’écoute, d’être regardés»

Adèle Exarchopoulos incarne une des victimes au cœur de « Je verrai toujours vos visages », un film magistral et bouleversant sur la justice restaurative mis en scène par Jeanne Herry et porté par un casting 5 étoiles.

Depuis dix ans, depuis le choc de La vie d’Adèle, Palme d’or 2013 et Palme d’or d’interprétation, Adèle Exarchopoulos est devenue un visage phare du cinéma français, enchaînant les rôles, séduisant des univers aussi différents que ceux de Quentin Dupieux (Mandibules, Fumer fait tousser), Arnaud des Pallières (Orpheline), Cédric Jimenez (BAC Nord). Son rôle d’hôtesse de l’air dans Rien à foutre, d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre lui a valu une nomination pour le César de la meilleure actrice il y a quelques semaines. Dans Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry, elle incarne une jeune femme, violée par son grand frère pendant des années et qui entreprend une médiation favorisant la justice restaurative.

Quelle expérience, ce film. Pour le spectateur et j’imagine comme actrice !