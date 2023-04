Rénové, le BPS 22 reprend vie

Les travaux de rénovation des musées ont généralement une fâcheuse tendance à durer beaucoup (et parfois vraiment beaucoup, beaucoup) plus longtemps que prévu. À Charleroi, le BPS 22 fait figure d’exception avec des travaux terminés dans les temps et une réouverture en avance sur les plannings. On ne s’en plaindra pas puisque c’est l’occasion de découvrir quatre expositions très différentes les unes des autres.