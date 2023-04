Les images géniales d’Eden Hazard avant son entrée avec le Real Madrid (vidéo)

Eden Hazard a rejoué avec le Real Madrid en Liga pour la première fois depuis le 11 septembre 2022. L’ex-Diable rouge a remplacé Karim Benzema dimanche lors du match face à Valladolid que les Merengues ont gagné 6-0 dans le cadre de la 27e journée du championnat d’Espagne de football.

Les images qui suivent sont passées inaperçues. Pourtant, elles sont géniales. Concrètement, on y aperçoit le Brainois se retourner vers son coach Carlo Ancelotti. Tout sourire, il se demande si c’est vraiment à son tour de monter au jeu. On appréciera ensuite son sourire lors de sa fin d’échauffement. Visiblement, cette joie était communicative car Modric l’a aidé à enlever son pantalon (il avait un short) afin de pouvoir effectuer son entrée au jeu.

Le Real, où Thibaut Courtois a passé une après-midi tranquille dans le but, a ouvert le score par Rodrygo à la 27e minute. Benzema y est ensuite allé d’un hat trick (29e, 32e, 36e) pour permettre aux Blancos de mener 5-0 à la pause. Carlo Ancelotti a fait sortir le Ballon d’Or à la 65e et l’a donc remplacé par Eden Hazard, dont la dernière apparition sous le maillot merengue datait du 3 janvier et un match de Coupe à Cacereno (D4).