Météo: un temps sec, mais glacial

Mardi, de larges éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses. Le temps restera sec et les températures, toujours assez fraîches, atteindront des valeurs de 5 degrés en haute Ardenne à 9 ou 10 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est.

Il fera froid avec des minima de 0 degré à la mer, autour de -2 degrés dans le centre du pays, et jusqu’à -5 ou -6 degrés localement en Hautes-Fagnes. Le vent d’est à nord-est encore modéré ce soir faiblira cette nuit.

Ce soir, le temps restera sec. Le ciel restera le plus souvent peu nuageux avec quelques voiles d’altitude passagers. En fin de nuit, quelques champs de nuages bas pourront arriver depuis la frontière hollandaise.

En soirée, le ciel sera partagé entre éclaircies et quelques champs de nuages localisés. Durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera généralement peu nuageux. En fin de nuit, quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former par endroits. Il fera à nouveau froid avec des minima de 0 degré à la mer, -1 à -2 degrés dans le centre et -6 degrés en Hautes-Fagnes. Le vent faible d’est deviendra progressivement variable.