Un projet de loi pour éviter de faire capoter les dossiers avec repentis

Le Conseil des ministres a approuvé, vendredi, un projet de loi du ministre de la Justice Van Quickenborne (Open Vld) visant à conférer « plus de capacité d’action et de sécurité juridique » à la loi sur les repentis.

Proposer à un « repenti » de livrer tout ce qu’il sait en échange d’une sanction plus clémente permet de faire tomber, en Italie et aux USA notamment, les gros trafiquants de drogue. Mais alors que notre pays, avec son port d’Anvers, est une des plaques tournantes en la matière, ce régime n’a jamais été appliqué dans de tels dossiers depuis son entrée en vigueur en 2018. Cette loi du 22 juillet 2018 sur les repentis ne fait qu’une trentaine de lignes, mais elle en a fait couler bien d’autres. Elle a été appliquée peu après son adoption au bénéfice de Dejan Veljkovic, dans le dossier Footbelgate, dans lequel l’ancien agent de joueurs a monnayé ses informations en échange d’une peine qui lui évitait de repasser par la case « prison ». Si l’on pouvait prévoir un des procès les plus retentissants de l’histoire footballistique belge, le parquet fédéral a finalement décidé de conclure une série de transactions avec bon nombre d’inculpés, dont Mogi Bayat, une des personnes-clés du dossier.