A Anvers, la lutte contre le trafic de drogue prendra du temps

Anvers a encore été secouée ce week-end par une violente attaque attribuée par la police au milieu de la drogue. Une maison a été prise pour cible et a explosé faisant un blessé. L’explosion a endommagé une vingtaine d’autres habitations et huit véhicules. Selon les enquêteurs, le fils aîné de la famille de la maison visée par l’explosion aurait travaillé dans le port d’Anvers et serait inculpé dans une enquête liée au trafic de drogue. Le 16 février dernier, le conseil national de sécurité avait annoncé avoir pris une série de mesures pour « casser le business de la mafia ». Près de deux mois plus tard, où en est-on ? Au cabinet du premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), on rappelle que « lors du récent conclave budgétaire, le gouvernement vient de valider les montants pour la lutte contre la drogue.