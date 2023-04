«Sarah-Hiba est née après 10 ans de combat et une toute dernière FIV»

Comme un couple sur six en Belgique, Siham et Christian Crickx ont livré une difficile bataille contre l’infertilité. Du désespoir au bonheur, ils racontent cette lutte au cœur de l’intime.

Jusque-là très enjouée, la voix de Siham s’étrangle soudain. « Je me suis réveillée à terre avec les infirmières autour de moi », raconte-t-elle, les yeux brillants. « A l’échographie, le médecin a vu que le cœur du bébé ne battait plus et il m’a annoncé que je devais avorter. Le choc fut trop brutal, je suis tombée dans les pommes. » A ce moment-là, Siham en est déjà à sa quatrième fécondation in vitro (FIV), deux hôpitaux consultés, plusieurs années de tentatives infructueuses pour tomber enceinte et une première fausse couche survenue peu avant les trois mois de grossesse.