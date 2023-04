Une personne sur six, homme ou femme, est confrontée un jour à l’infertilité

A l’échelle mondiale, l’infertilité ne fait aucune discrimination. C’est une des grandes conclusions de cette large analyse – basée sur plus de 12.000 études aux quatre coins du globe menées entre 1990 et 2021 – publiée cette nuit par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Environ 17,5 % de la population adulte, soit une personne sur six, est confrontée à des problèmes de fertilité que l’on définit comme l’absence de grossesse après un an de rapports sexuels réguliers sans contraception. Et la prévalence est quasiment identique quelle que soit la région du monde où l’on se trouve : les taux sont comparables dans les pays à revenus élevés, intermédiaires et faibles.