Obéir à l’intelligence artificielle ou la dompter: il faut choisir, maintenant

Au cours d’informatique, en 1re secondaire, on apprend aux futurs acteurs de la quatrième révolution industrielle à mettre du texte en gras dans une suite bureautique du XXe siècle. Mais, bon sang !, mesure-t-on l’ampleur des enjeux qui se trament à l’ère de l’intelligence artificielle ? Quel citoyen numérique voulons-nous dessiner : un assujetti docile aux décisions d’algorithmes qui lui échappent ? Ou un artisan éclairé et responsable capable de dompter des machines au service de l’humanité ? Sous ses airs graves, la question se pose plus que jamais depuis que le « robot conversationnel » ChatGPT a été lâché entre les mains du grand public. Au moins, cet immense coup de marketing a le mérite de nous rappeler l’impérieuse nécessité de débats scientifiques, éthiques, juridiques, anthropologiques ou philosophiques sur la rupture civilisationnelle qui se joue. Reste à décréter l’état d’urgence. De l’école aux plus hautes instances, académiques et politiques.