Comment la Chambre a versé 7 millions de pensions illégales

Début mars, la présidente de la Chambre Eliane Tillieux révèle des cadavres dans les placards de son institution… Huit hauts fonctionnaires et cinq anciens présidents d’assemblée perçoivent - ou ont perçu - des compléments de pension déguisés en « indemnités de sortie ». Des indemnités illégales qui atteignent un total de plus de 7 millions d’euros. Comment en est-on arrivé là ? Comment se fait-il que personne n’ait rien remarqué ? Notre service enquête a épluché les archives du Parlement pour retracer toute l’affaire. Guillaume Derclaye et Xavier Counasse nous racontent ce qu’ils ont trouvé dans ces analyses juridiques et PV de réunion.

« À propos», c’est notre sélection, du lundi au vendredi sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be