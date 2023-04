Le monde de la WWE en deuil: une légende du catch est décédée inopinément

Comme bon nombre de ses anciens partenaires, Bob Miller, plus connu sous le nom de Bushwhacker Butch, s’est rendu à Los Angeles pour assister aux festivités entourant Wrestlemania. Mais, après avoir effectué son long voyage depuis la Nouvelle-Zélande, le Hall of Famer a commencé à se sentir mal. Au point de devoir être emmené aux soins intensifs, où il est malheureusement décédé peu de temps après.

Ce week-end, le monde du catch était en pleine effervescence. Et pour cause : dans la cité des anges, se tenait la 39e édition de Wrestlemania, l’un des plus grands événements de la saison. Toutefois, toute cette agitation a été stoppée par une terrible nouvelle.

C’est son emblématique partenaire de combat, Butchwhacker Luke, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. « Hier soir, j’ai perdu mon ami, mon frère et mon coéquipier depuis plus de 50 ans. (…) Quand il est arrivé à Los Angeles, aucun de nous deux ne savait que ce serait nos derniers jours ensemble. Si vous regardez l’histoire de ma vie, on vous dira que je suis enfant unique. Mais c’est faux. J’avais bel et bien un frère, et son nom était Bob Miller. Je t’aime Bob. »