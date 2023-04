A chaque époque, son d’Artagnan

Le cinéma n’a pas attendu pour s’emparer de l’œuvre d’Alexandre Dumas, emmenant le spectateur à la cour du roi Louis XIII, au plus près de la Reine d’Anne d’Autriche, au cœur de l’Histoire de France du XVIIe siècle, de ses complots et de ses combats. Le cinéma muet compte une dizaine d’adaptations dont celle de Georges Méliès qui, le premier, réalise Les mousquetaires de la Reine dès 1903. En 1922, Max Linder en fait une parodie réalisée à Hollywood, L’étroit mousquetaire. Richelieu y est rebaptisé Pauvrelieu. Dans le même esprit, dans les années 70, André Hunnebelle signe une pochade avec les Charlots, Les quatre Charlots mousquetaires. Des années auparavant, en 1953, il avait réalisé un pur film de cape et d’épée d’après un scénario de Michel Audiard. En 1961, Bernard Borderie fait de même avec l’élégant Georges Descrières. En 1974, Richard Lester casse l’image d’un d’Artagnan dandy et raffiné pour un jeune homme musclé et bagarreur incarné par Michael York.