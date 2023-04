Dumas, scénariste avant l’heure

L’auteur des « Trois mousquetaires » et autres livres à succès, souvent adapté, avait devancé les habitudes du travail en collaboration.

Dès 1845, alors que Les trois mousquetaires est paru l’année précédente, en feuilleton dans Le Siècle et dans la foulée en librairie, Eugène de Mirecourt publiait Fabrique de romans : Maison Alexandre Dumas et compagnie. Un pamphlet sévère : « Grattez l’écorce de M. Dumas et vous trouverez le sauvage. » Le « nègre », le mot revient souvent. Les attaques racistes ont souvent visé l’écrivain. Passons sur celles-ci, si ignominieuses soient-elles, pour nous arrêter sur une autre critique. Celle qui conduira, si le raisonnement tient la route, de la fabrique de romans à la fabrique de scénarios.