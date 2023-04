François Civil: «L’escrime en gymnase, c’est pas la même chose qu’en costume»

François Civil incarne d’Artagnan avec fougue, malice et fragilité dans le blockbuster français, adapté d’Alexandre Dumas, produit par Pathé. Et c’est réussi.

François Civil (Le cactus, Soit je meurs, soit je vais mieux, Mon inconnue, Celle que vous croyez, Le chant du loup, BAC Nord) a commencé au cinéma à l’âge de 14 ans, il en a 33 et dit avec un sourire qu’il a plus fait ce métier que pas. Comme il n’a pas été exposé du jour au lendemain, que sa passion a grandi au fil des rencontres et des rôles, il aborde sereinement la notoriété qui monte autour de sa personne, le rôle de d’Artagnan aidant.