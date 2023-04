Annabel Lee: des bières, des potes…

Le groupe bruxellois fait partie de ces formations dont l’élan initial avait été stoppé net par le Covid, la pandémie et toutes ces interdictions décidées pour l’occasion. Let the kid go , le premier vrai album d’Annabel Lee venait tout juste de sortir. C’était le 20 mars 2020, une tournée en France figurait à l’agenda… « On a dû revenir, raconte Hugo, le batteur. C’était la première tournée qu’on faisait avec le groupe, on était excités. Mais donc, on n’a jamais vraiment pu faire la promotion de cet album-là, même si après, il y a eu quelques concerts à droite et à gauche. C’était très frustrant. Le seul truc positif, c’est qu’on a reçu l’Octave de la Musique (NDLR : en 2021, dans la catégorie « pop/rock »), ça nous a fait du bien au moral. »