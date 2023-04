Nigel Lawson, emblématique ministre des Finances de Margaret Thatcher, est décédé

L’actuel Premier ministre Rishi Sunak a estimé qu’il avait été une « inspiration pour lui » en tant que chancelier de l’Echiquier. L’ancien locataire de Downing Street Boris Johnson a salué un « géant » de la politique et « un défenseur intrépide et original du libéralisme conservateur ».

Chantre des baisses d’impôts, Nigel Lawson déploie ainsi l’agenda libéral de la Dame de Fer, lançant notamment une vague de privatisations de grandes entreprises publiques, comme British Airways ou British Telecom. Il est aussi à l’origine du « Big Bang » de la City, avec la modernisation et la dérégulation du système financier britannique. Sa rigueur budgétaire permet alors au Royaume-Uni de sortir d’une période de déficits publics. Mais à partir de 1987, ses relations avec Margaret Thatcher s’étiolent et il démissionnera de son gouvernement, tout en restant un poids lourd du parti conservateur.

Plus récemment, Nigel Lawson, membre de la chambre des Lords de 1992 à décembre dernier, avait ardemment défendu le Brexit, mais aussi des positions climatosceptiques très critiquées. Ce père de six enfants, dont la célèbre cheffe Nigella Lawson, aimait aussi la France où il avait vécu une partie de l’année, dans le sud-ouest, dans les années 2000 et 2010, et dont il avait même tenté d’obtenir un titre de séjour en 2018, s’attirant les foudres des partisans du Brexit.