Peter C., suspecté d’avoir voulu commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique, peut être libéré sous conditions

La chambre du conseil brugeoise a décidé de libérer sous conditions Peter C. (46 ans), suspecté d’avoir voulu commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique. Le parquet fédéral peut encore faire appel de cette décision.

La quadragénaire, originaire de Lommel, avait été arrêté le samedi 11 février en fin d’après-midi à La Panne. D’après le parquet fédéral, Peter C. avait l’intention de commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique, qui se déroulait au Proximus Theater de Plopsaland et qui a commencé avec une heure de retard. Peter C. avait été arrêté en possession de deux armes à feu et d’un gilet pare-balles.

La défense, de son côté, clame depuis le début de l’enquête qu’il n’a jamais été question d’attaque. Peter C. se sentirait menacé depuis un certain temps et transporterait des armes pour se protéger.

En prison, Peter C. a vu un psychiatre et un psychologue, qui, dans leur rapport, affirment qu’il a des problèmes mentaux depuis assez longtemps. Peter C. peut s’être senti menacé parce qu’il souffrirait de délires paranoïaques.