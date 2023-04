Les douces mélodies de Portland

« Departures » (PIAS). En concert le 19/04 à l’AB.

C’est en 2015 que Jente Pironet a créé Portland en hommage à la ville de son idole de l’Oregon, Elliott Smith. C’est à la haute école PXL Music d’Hasselt qu’il croise Sarah Pepels, qui partage avec lui un goût prononcé pour une musique onirique qu’on peut qualifier de « dream pop ». Le duo devient quartette avec l’arrivée de Gill Prince au synthé et d’Arno De Bock à la batterie. En 2019, Portland publiait un premier album, Your Colors Will Stain, suivi de ce Departures où l’on retrouve ces mélodies délicates relevées par la très belle voix de Sarah que rejoint souvent celle de Jente. Les ballades sont toujours aussi fragiles et intimistes, avec des textes qui reflètent avec beaucoup d’honnêteté ce que nous avons tous traversé ces dernières années.