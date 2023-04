«Comme on nous parle»: Le charivari des salles obscures

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. Au cinéma, par exemple, on a le droit ou pas de parler à haute voix ?

Le 6 février dernier, Zara Larsson, chanteuse pop suédoise de 25 ans, a réclamé la liberté de pouvoir parler à voix haute dans les salles de cinéma. « C’est comme ça que ça devrait être, explique-t-elle dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par le tabloïd Expressen. On devrait changer notre culture du ciné. On devrait toujours causer dans la salle. Crier, rire, analyser les personnages avec les autres pendant le film ! »

L’autrice-compositrice-interprète – Zara a signé quelques hits, trois albums, et a débuté à la télévision à l’âge de 8 ans – s’énerve même un peu : « Si vous ne voulez pas entendre des gens parler au ciné, vous ne devriez pas y aller. Si vous voulez rester assis et silencieux comme une putain de pierre, rentrez chez vous ! Pardon mais je suis comme ça, mettez-moi en prison… Je continuerai à dire plein de choses pendant un film ! »