«Venez célébrer leur défaite avec nous»: un joueur d’Arsenal se lâche à propos de Manchester United sur les réseaux sociaux (vidéo)

Même si elle est moins mise en lumière ces dernières saisons, à cause des performances des deux équipes, la rivalité entre Arsenal et Manchester United n’est plus à démontrer. Solides leaders du championnat avec huit points d’avance sur leur dauphin, Manchester City, les Gunners n’hésitent jamais à lancer une petite pique de temps en temps à leur vieux rival. C’est ce qu’a, par exemple, fait Thomas Partey ce week-end.

Alors qu’il était au restaurant avec la journaliste ghanéenne Nana Aba Anamoah, le milieu de terrain n’a pas hésité à chambrer les Red Devils, retombés à la cinquième place du classement de Premier League après leur défaite face à Newcastle. Au moment où la journaliste le filmait en vue de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, Thomas Partey a lancé à ses fans : « Venez nous rejoindre pour célébrer la défaite de Manchester United ! » Une petite pique envoyée en toute décontraction qui a laissé la journaliste sans voix…