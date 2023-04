Matt Corby voit la vie du bon côté

« Everything’s Fine » (Communion Music).

Matt Corby a écrit ce troisième album juste après les grandes inondations en Australie de 2022. Alors que lui et sa famille attendaient sur leur toit les équipes de secours, il s’est rendu compte que ses problèmes au quotidien n’étaient finalement pas si importants. D’où le titre : « Tout va bien » qu’ouvre la chanson Problems. Sur ce premier album en cinq ans (sur le label anglais de Tamino et Bear’s Den), Matt apporte toute la douceur dont notre âme a besoin en ces temps chahutés, au travers d’une partition très soul, très cuivrée, très chaude. Rien de tel pour trouver la paix et la sérénité après le chaos. Pour repartir d’un bon pied dans la vie, on peut compter sur le funky Reruns qui, avec ses chœurs féminins, a de quoi nous redonner la pêche !