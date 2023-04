Baptême de l’art: un grand bol de potion magix

Le parc Astérix, à 3 heures de Bruxelles (et 40 minutes de Paris), c’est une foule d’attractions (45 dont Menhir Express, Hydrolix, Tonnerre 2 Zeus, Goudurix...), des expériences vertigineuses (comme l’Aérolaf, un bar en zone Viking perché à 35 m de hauteur) et partout, des références au fabuleux univers de Goscinny et Uderzo, dont le climax : le défilé gaulois où tous les personnages de la légendaire bande dessinée – Astérix, Obélix, Panoramix, Abraracourcix, Falbala, Bonnemine... – croisent les chars de César et de Cléopâtre. Le tout, avec des chants et des danses, mais sans Assurancetourix.