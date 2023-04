Dionysos Now, Passion selon St Jean

Adriano

Il existe peu de passions catholiques, ces textes étant traditionnellement chantés dans le pur style grégorien. Il n’empêche que dans le nord de l’Italie se sont développées des compositions plus polyphoniques mais sur une base homorythmique. Celle d’Adriaen Willaert appartient à cette démarche, aucun protagoniste n’étant incarné par une voix soliste : par exemple 4 pour l’Évangéliste et 3 pour le Christ. L’ensemble Dionysos Now interprète ce répertoire méconnu dans un beau mélange de clarté et de ferveur.