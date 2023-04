Ricercar Consort, Vox Luminis Buxtehude, «Ein Deutsches Barockrequiem»

Mirare, Ricercar

Voici deux CD qui relèvent d’une même démarche : la redécouverte des cantates des compositeurs baroques de l’Allemagne du Nord, initiée il y a 30 ans par Jérôme Lejeune avec le Ricercar Consort. On retrouve l’ensemble de Philippe Pierlot dans un recueil de petites cantates de Buxtehude sur des textes proches de la Semaine sainte et culminant dans une magistrale « Herzlich lieb hab ich dich, o Herr », aux dimensions dignes des Abendmusiken du maître de Lubeck dont nous n’avons hélas rien conservé. On retrouve dans l’interprétation ce même mélange de clarté et de ferveur qui a toujours marqué leur fréquentation de ce répertoire.