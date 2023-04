Le petit moment qui fait du bien. Redécouvrir Ryuichi Sakamoto avec son Yellow Magic Orchestra

Coup de blues ? Déprime ? Chaque mercredi, nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

La disparition de Ryuichi Sakamoto n’a pas manqué de faire déferler sur les petits écrans et les radios de nombreux extraits des formidables bandes originales qu’il a composées et enregistrées. À travers celles-ci, et particulièrement le thème de Furyo, on redécouvre des musiques calmes et fascinantes dont on ne se lasse pas. Mais le musicien japonais a eu une autre vie à côté du cinéma et on a un peu trop oublié (en nos contrées en tout cas) de rendre hommage à son groupe, le Yellow Magic Orchestra.