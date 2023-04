Villas quatre façades, zones commerciales... coup de frein wallon à l’étalement urbain

Les réformes du code et du schéma de développement territorial renforcent la lutte contre l’étalement urbain pour l’habitat et les entreprises. Les objectifs s’étendent aux implantations commerciales.

La Wallonie veille jalousement sur une de ses richesses : son territoire. Elle a adopté une trajectoire visant à ralentir l’artificialisation des sols dès 2025 et à l’arrêter en 2050. Depuis les années cinquante, l’extension des zones habitables, au sens large du terme, s’est faite au détriment des terres agricoles et des cœurs de villes devenus moins attractifs. Entre 1985 et 2021, l’urbanisation a gagné 562 km2, soit plus de trois fois la superficie de la ville de Namur.