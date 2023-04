Logements, loisirs... le centre commercial outlet de Tubize prend forme

Dans la grisaille de ce jeudi de mars, le TOM (Tubize Outlet Mall) bombe le torse. Impossible de le rater malgré le rideau de pluie qui rend la vue approximative et le terrain glissant. Le Tubize Outlet Mall qui est en train de voir le jour sur le site des anciennes Forges de Clabecq n’est plus un rêve mais une réalité. Pour l’heure, on n’aperçoit encore que le squelette en béton de ce qui sera le troisième outlet mall de Belgique (avec Maasmechelen, dans le Limbourg, et Messancy, près d’Arlon en province de Luxembourg).

Il s’étendra sur 11,5 hectares sur la commune de Tubize. Il sera pour ainsi dire « les pieds dans l’eau », sa silhouette apparaissant en bordure du canal qui mène à Charleroi. Son ouverture est prévue pour septembre 2024. Fait inhabituel : il comprendra 180 logements qui seront construits tout autour. « Le cercle vertueux avance bien, l’agriculture urbaine se fera, nous sommes un peu plus loin que la moitié du chantier… »