Lubna Azabal: «On n’est plus au Moyen Âge, il faut qu’on se réveille»

Trois ans après « Adam », Lubna Azabal retrouve la réalisatrice Maryam Touzani pour « Le bleu du caftan », toujours en salles. Un film sensible qui traite du tabou de l’homosexualité. Et un véritable plaidoyer pour la liberté d’aimer.

Un éloge à la liberté. La liberté de vivre sa foi comme on en a envie. D’aimer comme on en a envie », dit Lubna Azabal lorsqu’on lui demande comment elle parlerait du Bleu du Caftan en quelques mots. Signé Maryam Touzani, le film traite du tabou de l’homosexualité dans la société marocaine mais aussi de manière universelle en racontant l’histoire d’un couple formé par Halim (l’incroyable Saleh Bakri) et Mina (le personnage incarné par Lubna Azabal). Mariés depuis longtemps, ils tiennent un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Complice, le couple vit en paix. Malgré le secret des attirances de Halim, qu’il tient enfuies en lui depuis toujours. Mais cet équilibre va être bouleversé par l’arrivée d’un jeune apprenti dans leur atelier, duquel Halim va s’éprendre, puis par la maladie de Mina.