La Finlande devient officiellement le 31e pays membre de l’Otan (photo)

Le président américain Joe Biden s’est dit mardi « fier » d’accueillir la Finlande dans l’Otan. « Quand (Vladimir) Poutine a lancé sa brutale guerre d’agression contre le peuple ukrainien, il pensait pouvoir diviser l’Europe et l’Otan. Il avait tort. Aujourd’hui, nous sommes plus unis que jamais », a déclaré M. Biden dans un communiqué. Il a également dit « se réjouir » d’accueillir la Suède dans l’Alliance « dès que possible ».