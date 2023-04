«Wout van Aert est le grand favori pour Paris-Roubaix», annonce le père de Mathieu van der Poel

Wout van Aert n’a pas été capable de suivre le tempo imposé par Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel dimanche dernier, sur les routes du Tour des Flandres. Le Belge a terminé 4e de la course, remportée par le Slovène devant le Néerlandais.

Mais selon Adrie van der Poel, le père de Mathieu, van Aert n’en reste pas moins le grand favori pour Paris-Roubaix, qui aura lieu dimanche, sans Tadej Pogacar. « Sur cette course, il n’y a pas de monts et ce sera beaucoup plus difficile de le lâcher », a déclaré le père du coureur néerlandais à Wielerflits.