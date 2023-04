Liv Strömquist (BD): «Il faut plaisanter, il faut rire pour profiter de la vie»

Dans son dernier livre, l’autrice de bande dessinée suédoise Liv Strömquist, figure de proue du féminisme, délaisse un moment le sexisme et le capitalisme pour s’attaquer à... l’astrologie.

Celle qui, en février 2021, a été nommée docteur honoris causa de l’Université catholique de Louvain pour son engagement politique et social en faveur, notamment, de l’émancipation des femmes, pose une fois de plus son regard aiguisé sur les tendances modernes. Se déplaçant aisément entre la théorie sociologique, philosophique et les événements historiques, elle décortique avec humour dans son nouvel ouvrage une nouvelle bizarrerie, une obsession de notre société à l’ère du néo-capitalisme : l’astrologie.

Comment en êtes-vous venue à écrire sur ce domaine ?